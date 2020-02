Juan Jesus rivela: “Ho rifiutato due offerte del Flamengo. Non è il momento di tornare in Brasile”

Juan Jesus, difensore della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN soffermandosi anche sul suo futuro: “Tornare in Brasile? Ho ricevuto due offerte dal Flamengo, li ho ringraziati ma ho rifiutato. La prima chiamata è arrivata quando il tecnico era ancora Abel Braga, la seconda appena Jorge Jesus è arrivato in panchina. Ne ho parlato con Juan, che da piccolo era il mio idolo e porta il mio nome, è stato una leggenda nella Roma e nella Seleçao. Ho ringraziato il Flamengo, quando ti chiama una squadra così importante devi farlo, ci ho pensato due volte prima di rifiutare. Ho dovuto farlo perché non era il momento giusto, la mia famiglia si trova bene a Roma e io sto facendo bene con la Roma. Sto bene in questo club, poi sono ancora giovane perché ho 28 anni. Se non molli mai, se sai quello che vuoi, puoi ottenere tutto”.

Foto: Twitter ufficiale Roma