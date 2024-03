Juan Jesus risponde a Darmian. Finisce 1-1 Inter-Napoli. Nerazzurri a +14 sul Milan

Finisce 1-1 tra Inter e Napoli il posticipo della 29a giornata di Serie A. Gara equilibrata, l’Inter ha fatto più la partita ma il Napoli non ha demeritato, meritando il pareggio. Al 12′ subito una grande chance per l’Inter, anzi, tre chance in pochi secondi. Dimarco scappa a sinistra, palla in mezzo dove Darmian di testa trova Meret. Sulla respinta irrompe Lautaro, che trova ancora Meret presente, poi arriva Barella che spara alto. Primo squillo dei nerazzurri.

Due minuti dopo chance per Dimarco che calcia da fuori, ma alto. La pressione dell’Inter si fa intensa e al 27′ c’è un fallo su Thuram, in area di rigore, ma il gioco viene fermato per un fuorigioco del francese.

Col passare dei minuti cresce il Napoli. Chance per Kvara che calcia da fuori. Chance anche per Traorè che di testa non inquadra la porta. La gara sembra avviarsi verso uno 0-0 a fine primo tempo, ma arriva lo squillo nerazzurro al 44′. Contropiede Inter, Lautaro allarga per Bastoni che serve in mezzo dove arriva Darmian che a botta sicura insacca. Inter avanti 1-0 al 45′.

Nella ripresa, riparte meglio l’Inter che prova a chiudere la gara. Un paio di potenziali occasioni per i nerazzurri con Thuram e Lautaro, che mettono paura al Napoli. Gli azzurri però crescono con il passare dei minuti. Kvara spaventa Sommer con un destro fa fuori. Calzona si gioca anche la carta Simeone per potenziare l’attacco. All’81’ su azione di corner pareggia il Napoli. Palla di Politano, Bastoni per anticipare Rrahmani regala la palla a Juan Jesus sul secondo palo che di testa la spinge in rete. Pareggio Napoli e gara che si infiamma, con un finale acceso. Ammoniti i due allenatori Inzaghi e Calzona.

Inzaghi si gioca anche la carta Buchanan. Finale palpitante con proteste da una parte e dall’altra. Il Napoli riesce a gestire il finale, con l’Inter che non riesce nell’assalto alla ricerca del nuovo vantaggio.

Finisce 1-1 al Meazza. L’Inter sale a 76, interrompendo la serie di vittorie consecurive e salendo a +14 sul Milan. Il Napoli sale a 45, ancora lontano dalla zona Champions, con il quarto posto che è a 9 punti.

Foto: sito Napoli