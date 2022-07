Juan Jesus: “Qui comincia la storia, il nostro destino si costruisce ora”

Il difensore del Napoli, Juan Jesus, ha pubblicato un post su Instagram per caricare l’ambiente al termine del primo allenamento a Castel di Sangro: “Il nostro destino si costruisce qui, ora. Le fondamenta della nostra stagione dipendono anche da questi primi allenamenti. Dalla fatica e dalla stanchezza. Non sono giorni normali perché qui comincia la nostra storia. Come finirà nessuno lo può sapere, ma quel che conta è lasciare ogni giorno tutto sul campo. Questa è la mentalità del Napoli!”.

