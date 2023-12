Juan Jesus: “Quando vinci dopo 33 anni, le aspettative crescono. Le vittorie arriveranno”

Il difensore del Napoli Juan Jesus è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League in programma domani sera al “Maradona” contro il Braga: “Domani sarà una parttia in cui ci giochiamo tanto, ovvero il passaggio del turno. Nelle ultime tre partite, siamo stati in crescita e stiamo tornando quelli che siamo sempre stati. Pian piano stiamo ritrovando la fiducia giusta, anche a livello mentale. Contro la Juventus abbiamo fatto una bellissima partita, ora manca solo la vittoria”.

Sul cammino: “Tante cose sono cambiate per noi, per la società e per il popolo. Quando vinci uno scudetto dopo trentatré anni, le aspettative crescono. Inconsciamente, ci si può sentire appagati dopo aver vinto. I ragazzi, invece, hanno sempre lavorato. Prima c’era mister Garcia, ora c’è mister Mazzarri, ma chi va in campo siamo noi giocatori. Ci sta mancndo un pizzico di impegno, ma anche di tranquillità. Sono convinto che le vittorie arriveranno con pazienza, facendo quello che il mister ci chiederà. Il calcio è questo: se si vince non c’è polemica, se si perde si guarda tutto nero. I momenti brutti passeranno e arriveranno quelli belli”.

Sul Braga: “Il Braga è una buona squadra e molto organizzata. Domani, a prescindere dal risultato che arriverà, daremo il massimo in campo. Sarà una gara fondamentale per passare il girone e l’affronteremo con questo spirito”.

Foto: Conferenza Napoli