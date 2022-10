Juan Jesus: “Oggi tutti supereroi. Non gli Avengers, non gli X-Men, direi gli Osi-Men”

Il Napoli sforna l’ennesima prova superlativa e cala il poker al Sassuolo grazie alla tripletta di Osimhen e al gol di Kvaratskhelia. Al termine della partita, Juan Jesus si è congratulato con i compagni, mettendo in evidenza la grandissima prestazione dell’attaccante nigeriano: “Oggi tutti supereroi. Non gli Avengers, non gli X-Men, direi gli OSI-MEN!!! Super Victor Osimhen” così il difensore brasiliano su Instagram.

Foto: Instagram Juan Jesus