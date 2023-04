Juan Jesus: “Sostituire Kim? È un grande giocatore, ma non credo di essere da meno”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore del Napoli, Juan Jesus, ha così presentato la sfida di domani contro il Milan, valida per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, partendo dalla rimonta fatta con la maglia della Roma sul Barcellona: “Mi aspetto un Napoli consapevole. Stiamo dimostrando in tante partite cos’è il Napoli. Se oggi abbiamo questo distacco di punti penso che dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità e fare bene”.

Poi ha proseguito parlando della questione tifo: “I tifosi devono fare i tifosi, spingere la squadra, e noi faremo il massimo. Coi tifosi che spingono è più semplice, l’abbiamo visto contro la Juventus”. E su cosa servirà: “In una partita così loro hanno giocato l’andata a fare un po’ di polemica, ma noi abbiamo risposto in campo e faremo così anche domani. Dovremo essere più svegli, più furbi e ovviamente servirà cazzimma. Sostituire Kim? È un gran giocatore, ma non credo di essere da meno, anche perché gioco in Serie A da 12 anni, ho affrontato due partite più difficili di questa. Sono consapevole delle mie qualità, farò di tutto per vincere”.

Infine, su cosa dovrà temere il Napoli del Milan: “In attacco sono forti, ci sono Leao, Giroud e Brahim Diaz che vive un buon momento. Noi dobbiamo tenere la palla perché se l’abbiamo noi loro non possono fare il nostro gol. “Leao è sicuramente un calciatore completo, veloce, potente, ha dribbling. In questo momento credo che Leao possa farci male”.

Foto: Instagram Juan Jesus