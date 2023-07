Juan Jesus: “Ci davano sesti, vincere lo Scudetto è stata un’emozione unica. Ora Champions e Supercoppa”

Al termine della terza giornata di allenamenti nel ritiro di Dimaro, il difensore del Napoli Juan Jesus ha risposto alle domande dei tifosi in un evento serale al fianco di Rudi Garcia e Pierluigi Gollini, partendo dalle emozioni dello Scudetto: “Aver vinto lo scudetto per tutta la città e per noi è stata un’emozione per cui enorme per cui ci vorrà tempo per realizzare cosa abbiamo fatto. All’inizio della scorsa stagione tutti dicevano che saremmo arrivati sesti e poi abbiamo vinto ed è stata un’emozione unica”.

Poi ha proseguito parlando del sostituto di Kim: “La società sicuramente deve lavorare per trovarlo, anche quando è andato via Koulibaly si è detto chi è questo e Kim ed invece ha dimostrato il suo valore. Ci affidiamo alla società, arriverà sicuramente qualcuno che ci aiuterà a vincere le partite. Se mi sento un leader? “Sono sempre a disposizione di tutti: ho vissuto a Napoli, Milano e Roma ma posso dare il mio contributo sempre”

Infine: “Proveremo a vincere la Champions come una grande squadra. Lo scorso anno potevamo arrivare un po’ più lontano per la qualità di gioco mostrata nelle partite. A gennaio giocheremo la Supercoppa e vogliamo andare a prendercela”

Foto: Twitter Napoli