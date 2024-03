Juan Jesus: “Acerbi è andato un po’ oltre con le parole, ma si è scusato. E’ un bravo ragazzo”

L’autore del pareggio del Napoli, Juan Jesus, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con l’Inter, soffermandosi anche su un episodio di razzismo in campo, che vede protagonista il difensore con il collega interista Acerbi.

Queste le parole di Juan Jesus: “Abbiamo fatto una bella partita, nel secondo tempo abbiamo giocato solo noi. Il pareggio ci sta ma potevamo anche vincere, questo dimostra la forza di questo gruppo che è campione d’Italia”.

Credete alla Champions? “Dobbiamo crederci fino alla fine, la matematica ci dà ancora la possibilità di sognare, abbiamo gli scontri diretti in casa. Dobbiamo dare tutto per provare ad andare in Champions League”.

Cosa è successo con Acerbi? “Lui è andato un po’ oltre con le parole ma si è scusato, è un bravo ragazzo e quando la partita finisce è tutto a posto. Spero non accada più perché è un ragazzo intelligente”.

Foto: sito Napoli