Juan Jesus, 1316 giorni dopo l’ultima partita di Champions

Per la sfida contro l’Ajax, il difensore del Napoli Juan Jesus torna in una gara di Champions League dopo 1316 giorni, ovvero dopo oltre tre anni e mezzo l’ultima volta. Il brasiliano, infatti, giocò la sua ultima partita di Champions, prima di questa, con la maglia della Roma. In quell’occasione i giallorossi persero 3-1 ai tempi supplementari contro il Porto, venendo eliminati agli ottavi di finale. Il centrale giocò tutti i 120′.

Foto: instagram Juan Jesus