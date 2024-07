Juan Cabal, la scheda tecnica

La Juventus ha voluto presentare il nuovo acquisto Juan Cabal, condividendo sul proprio sito ufficiale la scheda tecnica dell’ex difensore del Verona.

“Juan David Cabal Murillo, più semplicemente Juan Cabal, è un nuovo giocatore della Juventus. Lo si potrebbe definire un “colpo sotto traccia”, il profilo per intenditori, la scelta fuori dal comune per riempire il mosaico difensivo.

La carta d’identità è di facile reperibilità: difensore mancino, colombiano, classe 2001, fisico possente, due stagioni in Serie A con l’Hellas Verona.

La prima annata con gli scaligeri non gli regala grandi soddisfazioni. Le poche partite giocate (12 a fine campionato) le disputa da difensore centrale, risultando essere più un’alternativa ai titolarissimi dell’Hellas; scende in campo, però, una buona mezz’ora nello spareggio per restare in Serie A contro lo Spezia, mostrando attenzione e ordine nella fase cruciale della stagione 2022-23.

Fatica a emergere anche nel girone d’andata del campionato successivo, trovando poco spazio nel 3-4-2-1 di Mister Baroni. Condizionato da un fastidioso infortunio al bicipite femorale, che lo tiene lontano dai campi per un mese e mezzo, la svolta per Cabal arriva con il mercato invernale. L’Hellas cede in sequenza Terracciano al Milan, Faraoni alla Fiorentina, Doig al Sassuolo e la stagione per Juan prende una piega diversa. Schierato per la prima volta titolare il 20 gennaio 2024 contro la Roma, il colombiano piazza le tende sulla fascia mancina della nuova difesa a 4 di Baroni, diventando imprescindibile nel sorprendente Verona che raggiungerà la salvezza con una giornata d’anticipo. Da gennaio in avanti le gioca praticamente tutte, assume sicurezza e termina l’annata con 22 partite complessive.

La Juventus lo strappa a una concorrenza di squadre che già da tempo avevano puntato gli occhi sul talento ventitreenne, e si mette in casa un terzino moderno, fuori dagli schemi, indirizzato verso una collocazione tattica attuale e adatta alla filosofia di Mister Thiago Motta.

Negli ultimi mesi di avventura italiana, Cabal ha messo alla luce la propria duttilità tattica: attraverso la parentesi veneta è emersa la vena da esterno, quando in realtà nelle esperienze precedenti aveva mostrato maggior feeling da centrale difensivo. Da non tralasciare l’ultima partita di campionato contro l’Inter, che ha visto Juan tornare alle origini, destreggiandosi discretamente al centro della retroguardia gialloblù. La curiosità di vederlo all’opera con la maglia bianconera è già tanta: molti tifosi si chiedono cosa possa dare Juan Cabal a questa Juventus e i presupposti per scoprire un piccolo tesoro nascosto sono più che tangibili.

Spinta, fisico, presenza e spensieratezza. Juan è pronto a farci divertire!”

Foto: Instagram Juventus