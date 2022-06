Joya, Polpo e Renato: al via una settimana calda

Il lavoro di semina, durato mesi e mesi: adesso è il momento di raccogliere. Al via una settimana calda di calciomercato, entriamo nel vivo. Paulo Dybala e l’Inter: una rincorsa che parte dal 13 aprile quando la Joya aveva deciso di aspettare i nerazzurri, mettendo da parte qualsiasi altra proposta. Ora bisogna formalizzare, a maggior ragione dopo il proficuo incontro di pochi giorni fa. Paul Pogba e la Juve: dai primi contatti del 14 dicembre, al sì del 18 maggio senza alcun tipo di pentimento del Polpo, malgrado voci contrastanti e spesso infondate. Renato Sanches e il Milan: una rincorsa partita a novembre oppure – se vogliamo – dall’estate 2017 quando il centrocampista di proprietà del Lille, a quei tempi in forza al Bayern, era andato a un centimetro dai rossoneri. Ora va celebrato il matrimonio, all’interno di una settimana al via e che comprenderà tantissime altre cose. Per esempio l’arrivo nelle prossime ore a Roma di Matic per le visite con i giallorossi.

Foto: Twitter Juventus