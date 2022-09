Jovic si sbilancia: “La Fiorentina è tra le favorite per la vittoria della Conference League”

Luka Jovic ha parlato al sito ufficiale della UEFA. L’attaccante della Fiorentina, che questa sera sarà impegnato nell’esordio in Conference League contro il Riga, ha spiegato: “Ora sono qui, pronto a tornare al mio precedente livello di prestazioni. È molto importante per ogni calciatore giocare per una squadra che compete in Europa. Tutti vorrebbero essere in una squadra che gioca in Champions League, ma grazie a Dio è stata introdotta la Conference League, così abbiamo la possibilità di giocare anche in questa competizione. Penso che siamo tra i favoriti per vincerla. Dovremo adattarci ad ogni avversario perché penso che abbiamo la qualità per arrivare fino alla finale. Negli ultimi anni, ho vinto la Champions League e ho giocato la semifinale dell’Europa League, quindi mi piacerebbe vincere questa competizione”.

Poi, sul futuro: “Prima di tutto voglio tornare al mio livello precedente perché so che posso farlo; conosco la qualità che possiedo. Sarà una stagione lunga ed estenuante, ma spero che possa raggiungere molti obiettivi e riscoprirmi nuovamente, tornando quello di prima”.

Foto: Instagram Jovic