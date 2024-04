Brutte notizie per Stefano Pioli in vista della gara esterna contro la Juventus, in programma domani alle ore 18:00. Il tecnico dei rossoneri dovrà, infatti, fare a meno di Luka Jovic. L’attaccante serbo ha accusato, nel corso dell’allenamento odierno, un affaticamento muscolare e non sarà, quindi, a disposizione per il match dello Stadium con i bianconeri.

Foto: Instagram Jovic