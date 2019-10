Jovic non convocato dalla Serbia, il padre non ci sta: “Trattamento ingiusto!”

Luka Jovic, da questa estate nuovo attaccante del Real Madrid, non è stato convocato dalla Serbia per le gare valide per le qualificazioni ad Euro 2020 perché finora Zinedine Zidane l’ha schierato col contagocce. Questa esclusione, però, non è andata giù al padre dell’ex Eintracht, Milan Jovic, che si è apertamente sfogato ai microfoni di Alo: “Le cose buone vengono presto dimenticate. Quest’anno, appena arrivata la firma con il Real Madrid, Luka si è infortunato mentre giocava con l’Under21 nel Campionato europeo. Mi ha detto che voleva scendere in campo anche con una gamba, se fosse stato necessario, perché non voleva deludere i suoi amici e compagni di squadra. Sono sicuro che nessun altro l’avrebbe fatto al suo posto. Non è giusto questo trattamento: per Luka la maglia della Nazionale è sacra, è un sogno. Lui è un vero patriota”.

Foto: Twitter Uefa