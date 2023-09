Jovic-Milan, può cambiare la formula. I dettagli

Luka Jovic si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan. Il calciatore è già a casa Milan per le firme, ma potrebbe cambiare la formula del suo trasferimento in rossonero. In questi minuti il club rossonero e la Fiorentina sono a lavoro per definire l’operazione a titolo definitivo. Per far questo, la Fiorentina dovrà girare il prestito di Jovic al Milan e rinunciare all’opzione di due anni che passerà al Diavolo.

Foto: sito Fiorentina