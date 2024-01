Jovic-Milan 2023 come Acerbi-Inter 2022: nessuno li voleva. Fatti, non parole

Ci sono storie incredibili che confermano come qualsiasi club, quando è sicuro di una cosa da fare, deve andare avanti senza alcun tipo di condizionamento. La storia di Luka Jovic al Milan ricorda quella di Francesco Acerbi all’Inter e c’è un altro particolare che li accomuna: entrambi sono arrivati nelle ultime ore di mercato, il difensore dalla Lazio il 1 settembre 2022, l’attaccante dalla Fiorentina il 1 agosto 2023 con svolta il giorno prima, fino a quel momento avevano accostato al Milan almeno venti attaccanti. Jovic e Acerbi hanno un’altra cosa in comune: le decisioni prese dalle rispettive società erano state, almeno al 90 per cento, poco gradite dalle tifoserie che evidentemente aspettavano altro. I fatti stanno deponendo a favore dei rispettivi club: Acerbi è ormai un pilastro dell’Inter, indimenticabile la finale di Champions contro Haaland e malgrado un risultato amaro; Jovic ha ritrovato la voglia di lottare e di segnare. Con tanti saluti a chi aveva bocciato senza una motivazione valida la doppia operazione. Fatti, non parole.

Foto: Instagram Milan