Jovic: “Il 2024 è cominciato alla grande. Siamo forti. Dobbiamo continuare così”

Luka Jovic, match winner della gara di Frosinone, ha parlato a Dazn sul successo dei rossoneri.

Queste le sue parole: “Sto giocando bene e sono felice di questo, lavoro sempre per farmi trovare pronto, sono orgoglioso soprattutto per la vittoria. Questo 2024 è iniziato alla grande per me, voglio continuare così, sono fiero della vittoria di stasera, siamo forti”.

Sulla prossima sfida contro il Napoli “Sarà una partita difficile ma siamo pronti ad affrontare chiunque perchè siamo in un buon periodo e siamo una grande famiglia”.

Foto: Instagram Milan