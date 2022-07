Jovic: “Ho scelto la Fiorentina per le ambizioni e il calcio offensivo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Luka Jovic ha parlato dei motivi che lo hanno portato a vestire la maglia della Fiorentina: “Ho scelto Firenze per diverse ragioni. Le più importanti erano le ambizioni e che l’allenatore coltivasse un’idea di calcio offensiva. La Fiorentina è una delle poche squadre in Italia che gioca un calcio offensivo. Come sapete a Firenze hanno giocato molti giocatori balcanici, e adesso ci sono altri tre serbi: non posso che augurarmi di replicare i successi del passato. Avevo bisogno di allenarmi con un allenatore così, che ti spingesse a lavorare così tanto. Speriamo di fare insieme grandi cose”.

Foto: sito Fiorentina