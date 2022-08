Jovic festeggia: “Felice per il gol all’esordio”. Duncan scommette: “Il primo di tanti”

Esordio con gol per Luka Jovic che, da neo-acquisto ha messo lo zampino sulla vittoria della squadra di Italiano contro la Cremonese. Su Instagram il serbo ha poi condiviso la foto dell’esultanza, per poi aggiungere: “Buon inizio di campionato. Sono così emozionato per le prossime partite. Felice per il primo gol della stagione”. Puntuali i commenti dei tifosi della Fiorentina, ma anche di qualche compagno di squadra. È il caso di Duncan, che “scommette” sull’attaccante ex Real Madrid: “Il primo di tanti”.