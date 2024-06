Jovic: “Fantastico segnare all’ultimo secondo. Avrei preferito non farlo ma vincere”

Luka Jovic , attaccante della Serbia e del Milan, ha parlato ai microfoni della UEFA dopo il pareggio contro la Slovenia per 1-1 arrivato proprio grazie a un suo gol all’ultimo respiro.

Queste le sue parole: “È fantastico segnare in questo modo, ma avrei fatto volentieri a cambio per un successo. Sono felice che abbiamo ottenuto il primo punto e che siamo rimasti in corsa per la qualificazione. Ora testa alta e concentrazione totale per la sfida contro la Danimarca. La Slovenia è stata davvero brava, per noi è stato molto difficile gestirla, ma questo è il risultato più giusto”.

Foto: twitter Euro 2024