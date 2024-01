Jovic e Okafor ribaltano l’Udinese nel finale: 3-2 Milan

Il Milan vince in rimonta 3-2 a Udine al termine di una gara pazza e dove è successo di tutto. Un primo tempo che farà parlare di sè non solo di calcio ma anche di razzismo, Il Milan fa la partita. A 15′, grande chance di Giroud, grande parata di Okoye sul francese. Il Milan cresce e passa al 32′, anche con merito. Grande azione di Leao, palla in mezzo doveaccorre Loftus-Cheek che insacca di sinistro il vantaggio rossonero.

Accade poi un episodio spiacevole. Udinese-Milan è stata sospesa per 5 minuti, al 33’ per cori razzisti nei riguardi di Maignan. La gara è ripresa dopo uno stop di circa 5 minuti con il Milan che aveva inizialmente lasciato il campo.

Al rientro, immediato pareggio dell’Udinese. Azione straordinaria dell’uomo mercato Samardzic, che al 42′ trova la rete del pareggio colpendo i rossoneri, ancora non mentalmente in partita dopo l’episodio Maignan.

Finisce così il primo tempo a Udine, 1-1.

Nella ripresa, Thauvin gela i rossoneri al 62′, con il Milan che vede le streghe dell’andata. Pioli si gioca la carta Okafor e Jovic per l’assalto finale. Ma l’Udinese nelle ripartenze fa paura e rischia di chiuderla sul 3-1.

Ma il Milan stringe i denti e reagisce. Prima Pulisic sfiora la rete del pari, poi all’83’ arriva il gol. Palla per Giroud, sinistro del francese, traversa piena, irrompe Jovic che segna il 2-2.

Gara che diventa palpitante, il Milan non ci sta, vuole vincerla e al 93′ su azione d’angolo, palla in mezzo dove sbuca Okafor che insacca il 3-2 per il Milan. Un successo clamoroso per i rossoneri, che mantengono il passo delle prime, una rimonta pazza e fondamentale.

Settimo risultato utile di fila per il Milan che sale a 45, a -4 dalla Juventus seconda, a -6 dall’Inter con una gara da recuperare. L’Udinese resta a 18m appena fuori dalla zona retrocessione.

