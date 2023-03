Jovic: “Al Real tutto sbagliato, la Fiorentina è il posto giusto. Io erede di Ibra al Milan? Sarebbe stato un onore”

Luka Jovic, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Repubblica in occasione della sfida di questa sera in programma contro il Milan, commentando i precedenti rumors di mercato proprio con il club rossonero: “Per me sarebbe stato motivo di grande onore e orgoglio prendere il posto di Ibra al Milan due anni fa, ma non c’è stato nulla di vero. Oggi sarà un sogno incontrarlo, a fine partita vorrei scambiare la maglia con lui. E’ il mio idolo in assoluto, ha lasciato un segno indelebile nel calcio e ancora oggi è il valore aggiunto del Milan”.

Sul Real Madrid: “Fin dall’inizio è andato tutto per il verso sbagliato. Ho lasciato l’Eintracht troppo presto, dopo soltanto una stagione al top. Tutti i riflettori erano su di me, ma per un 21enne era difficile inserirsi nel club più grande del mondo. Tra infortuni, covid e pressioni ingiuste è stata un’esperienza infelice. Avevo altre squadre interessate. Ho scelto la Fiorentina perché mi seguiva da molto tempo e qui posso crescere tanto. Si sono comportati tutti bene con me, i dirigenti mi stimano e ringrazio il presidente Commisso che mi ha fortemente voluto. Cerco di dare tutto perché questo è l’ambiente ideale per ritrovarmi”.

Foto: Instagram Jovic