Jovanovic: “Subire 6 reti ci ha insegnato molto, mi aspetto una gara diversa da parte nostra”

Vukasin Jovanovic, difensore del Cukaricki, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Fiorentina in Conference League:

“Mi sono preparato molto in questo periodo di infortunio e grazie al duro allenamento e agli sforzi fatti finora valuteremo quanto giocherò. Ma farò in modo di dare il mio contributo alla squadra. Sono contento di poter essere di nuovo a disposizione”.

Sulla gara di domani:

“Era una delle partite più importanti per un club come il Cukaricki, non è stata una bella esperienza prendere 6 gol ma sicuramente ci hanno insegnato molto. Domani mi aspetto una gara migliore”.

