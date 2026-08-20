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Josip Sutalo arriva domani (e non stasera) per le visite con la Lazio

20/08/2026 | 23:10:57

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Josip Sutalo sarà un nuovo difensore della Lazio, confermando quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva dal 12 agosto (nome fino a quel momento mai accostato ai biancocelesti). Chiariamo un concetto: non potevano avere fondamento le voci circolate stamattina di un suo arrivo in serata, semplicemente perché Sutalo è andato in panchina nell’impegno svizzero contro il Sion del suo Ajax (pur non giocando) e siccome non ha il dono dell’ubiquità sarà in Italia nel pomeriggio di domani per mettersi subito a disposizione in vista dell’esordio della Lazio di lunedì a Bologna. Confermate anche la cifre: tra prestito oneroso e riscatto cartellino valutato circa 10 milioni.
foto: Instagram Sutalo