L’indiscrezione: Sutalo-Lazio, le possibili cifre

19/08/2026 | 12:38:27

Josip Sutalo e la Lazio una settimana dopo rispetto alla nostra esclusiva. La proposta del club biancoceleste è di un prestito oneroso di 2,5 milioni con riscatto tra 8 e 9 milioni. Il classe 2000 aveva già aperto nel momento dei primi approcci tra la Lazio e il suo entorurage, aveva messo in stand-by alcune proposte arabe. E ha aspettato che si arrivasse agli accordi senza valutare altre soluzioni. Adesso siamo in uno stato avanzato della trattativa, Sutalo molto vicino allo sbarco in Serie A.

Foto: Instagram Sutalo