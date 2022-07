JOSH DOIG, LO SCOZZESE VOLANTE DEL VERONA

Josh Doig è l’ultimo regalo dell’Hellas Verona a mister Gabriele Cioffi. Scozzese di Glasgow, del 2002, Josh Doig era uno dei migliori talenti dell’Hibernian, la squadra che lo ha lanciato nella Premiership. Il suo nome è già da tempo sui taccuini degli osservatori internazionali, con Arsenal e Milan che lo hanno seguito fino a qualche mese fa, prima che la spuntasse il club di Setti.

Doig è un terzino sinistro che, però, sa disimpegnarsi anche al centro della difesa all’occorrenza, aiutato anche dalla sua altezza, pari a 1.89 metri. È bravo nei recuperi e attento nelle coperture, ma deve migliorare nella fase offensiva come dimostrano i numeri della passata stagione: 1 solo assist e zero gol in 29 partite disputate nel campionato scozzese.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Hearts, nel 2019 viene acquistato dall’Hibernian, dove nel febbraio 2020 firma un contratto professionistico e viene ceduto in prestito al Queen’s Park in quarta divisione fino al termine della stagione. Josh colleziona appena 7 presenze con la maglia del club di Glasgow fornendo 3 assist prima di rientrare alla base.

Rientrato dal prestito, debutta con l’Hibernian il 1º agosto 2020 in occasione del match di Scottish Premiership vinto 2-1 contro il Kilmarnock. In poco tempo si ritaglia un ruolo da titolare nel club bianco-verde e il 20 febbraio 2021 realizza la sua prima rete nella vittoria per 2-0 contro l’Hamilton Academical. Il giovane terzino scozzese si impone e lascia il segno, tanto da guadagnarsi il rinnovo di contratto appena 6 mesi dopo il suo rientro. Infatti, il 26 febbraio seguente estende il proprio contratto con l’Hibernian fino al 2025.

Terminerà la stagione con 35 presenze condite da 1 gol e 4 assist per un minutaggio complessivo di 2605 minuti.

Nell’ultima stagione con la maglia dell’Hibernian ha collezionato 42 presenza, 2 delle quali nelle qualificazioni per la Conference League, fornendo 1 solo gol e 3 assist.

Adesso lo aspetta una nuova avventura a Verona. E vedremo se, dopo un breve periodo di ambientamento, riuscirà ad imporsi all’interno delle gerarchie di Cioffi. Il mister ex Udinese ha già dimostrato di saperci fare con i giovani. E chissà se non ripercorrerà del connazionale Hickey…

