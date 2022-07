Josh Doig in corso le visite mediche con l’Hellas Verona

Il Verona dopo la partenza di Nicolo Casale, passato alla Lazio ha acquistato, come anticipato sabato, Josh Doig per la difesa. Il terzino scozzese sta sostenendo in questi minuti le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà agli scaligeri. Potrà mettersi subito a disposizione di Luca Gotti ed iniziare ad allenarsi.

Foto: Logo Verona