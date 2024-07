Josep Martinez: “L’Inter è il miglior club d’Italia. Mi sento pronto per il salto di livello”

Josep Martinez, nuovo portiere dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv, dopo la sua ufficialità del trasferimento in nerazzurro, descrivendo ciò che prova in questo momento: “Sono veramente molto emozionato, è un orgoglio essere in una squadra come l’Inter. Non vedo l’ora di iniziare”.

Sul ruolo: “Ho iniziato a 5 anni con mio papà che faceva il portiere non professionista, poi sono andato nella squadra della mia città. Fino a 16-17 anni sono stato lì, poi mi sono trasferito al Barcellona e ho fatto il percorso che sapete. Ho iniziato con mio papà”.

Quanto è determinato a seguire le orme dei portieri dell’Inter del passato? “Io sono convinto che sono pronto per fare quel grande salto di qualità. So dove sono, nel meglio club d’Italia ora. La mia mentalità è che vengo qua per dare il meglio di me e cercare di fare più grande la storia dell’Inter”.

Come si descriverebbe come portiere? “Sono stato veramente fortunato di essere stato nelle scuole più importanti per i portieri: sono stato in Spagna, Germania e ora sono in Italia. Prendere un po’ da tutte queste scuole mi ha aiutato a crescere. Giocare al Barcellona, al Las Palmas e al Genoa c’era la filosofia di voler essere protagonisti con la palla. Questo forma la tua personalità e il tuo carattere. Mi definisco coraggioso”.

Come si trova in Serie A? “Sto molto bene qua, sia in Serie A che in Italia. Mi piace molto perché è un Paese simile alla Spagna. So dove arrivo, so che il campionato è molto, molto competitivo. Se vogliamo tornare a vincere lo scudetto, che è l’obiettivo numero uno, dobbiamo mantenere il livello dell’anno scorso”.

Ha un messaggio per i suoi nuovi tifosi? “Ciao interisti, sono molto felice di essere qua e non vedo l’ora di indossare questa maglia. Un saluto a tutti”.

Tutte le emozioni di Josep Martinez nelle sue prime parole da giocatore dell’Inter 🎙️👇#ForzaInter #WelcomeJosep — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 9, 2024

Foto: twitter Inter