Josep Martinez-Inter: ultimi dettagli, ma non c’erano visite fissate nel weekend

Josep Martinez è il promesso sposo per la porta dell’Inter, il nuovo vice Sommer con possibilità di rilevarne in futuro l’eredità. Altrimenti il club nerazzurro non avrebbe investito una cifra importante, circa 15 milioni, al momento senza l’inserimento di contropartite malgrado il gradimento del Genoa per Oristanio. Una cosa va chiarita: siamo a lunedì, evidentemente non erano state fissate nello scosso weekend, comunicazione priva di fondamento. Nelle prossime ore si potrà andare a dama, in modo da rendere operative tutte le formalità burocratiche.

Foto: instagram Martinez