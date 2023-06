Joselu: “Resta solo da godersi la vittoria. L’età non conta. Io sono giovane anche a 33 anni”

Tra i protagonisti della vittoria della Nations League della Spagna, Joselu ha dato vita a un divertente siparietto con Juanma Castaño ai microfoni di Cadena COPE. Nello scambio la punta 33nee ha parlato del successo: “Quello che abbiamo vissuto dopo la finale è una gioia immensa. Non vincevamo un titolo da molti anni. Resta solo da goderselo e l’età non conta… L’età è un numero. Io sono giovane, non conta che tu abbia 30 anni o 50. È incredibile. Abbiamo uno spogliatoio per grandi e piccini, e questo ci dà una pace che si nota”.

Foto: Instagram Spagna