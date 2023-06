Joselu si presenta al Real: “Ho sognato questo momento per tutta la carriera. Non sono il sostituto di Benzema”

Il Real Madrid ha presentato stamattina l’attaccante Joselu, che torna in blancos dopo l’esperienza con la squadra B, il Real Madrid Castilla.

Queste le parole dell’ex Espanyol: “E’ il momento che ho sognato per tutta la mia vita. Non ho detto nulla a nessuno, soprattuto ai miei figli, perchè sai come può andare il mercato. Ma sono giorni che ho l’accordo con il Real. La mia famiglia non riesce ancora a crederci. Grazie a Florentino, José Ángel e Ancelotti per la fiducia. Indossare questo scudo sul petto è l’onore più alto che una persona possa provare. Forza Madrid”.

Sul numero di maglia: “Qualsiasi numero a Madrid è importante, chiunque farebbe l’impossibile per indossare quel numero con questa maglia. Per me è secondario. Poter avere un numero tra i 25 migliori al mondo è già incredibile”.

Il sostituto di Benzema: “Non sono qui per sostituire nessuno, sono qui per fare la mia parte, per divertirmi, per fare quello che mi chiede il mister. Conosciamo tutti il ​​livello di Karim, ma sono qui per fare un altro tipo di lavoro.”

Foto: twitter Real