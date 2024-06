Joselu saluta il Real Madrid: “Grazie, sarò sempre uno di voi”

L’attaccante, separatosi oggi dai Blancos per poi andare in Qatar all’Al-Gharafa SC, si è congedato dai suoi tifosi con una lettera pubblicata dai canali ufficiali del club: “Grazie: È la parola migliore e più appropriata per esprimere tutto quello che provo in questo momento, in cui l’emozione e il nervosismo mi permettono a malapena di scrivere.

Grazie Real Madrid per tutto quello che mi hai fatto sentire durante tutta la mia vita. Fuori e dentro. Dentro e fuori. Grazie per quello che mi hai insegnato da bambino; Grazie per avermi dato tanti esempi di grandezza e umiltà allo stesso tempo. Grazie per aver mantenuto vivo il mio sogno e averlo reso realtà.