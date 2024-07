Joselu esalta Nico Williams: “E’ un incubo per tutte le difese”

Joselu, attaccante della Spagna, ex Real Madrid, eroe della semifinale di Champions contro il Bayern Monaco, ha parlato della sua carriera, della Nazionale, esaltando il giovane talento Nico Williams.

Queste le sue parole: “Durante tutta la mia carriera ho sempre cercato di realizzare i miei sogni e non avrei mai creduto che sarebbe arrivata un’opportunità del genere. È arrivato un po’ tardi nella mia carriera, ma posso dire che mi è piaciuto giocare per il Real Madrid e vincere i trofei che abbiamo vinto è accaduto tutto nel modo migliore che tu possa immaginare”.

Sulla Nazionale, Joselu parla volentieri dell’allenatore Luis de La Fuente: “Gli ho parlato molte volte di come avremmo dovuto essere nella squadra. Il primo giorno in cui sono entrato nella squadra gli ho detto che la cosa più importante per me è la vita quotidiana e l’armonia con la squadra. Mantenere l’ambiente tutto sano e competitivo. Era completamente d’accordo con me. Penso che abbia formato una famiglia, cosa che ci ha portato a questo punto”.

Poi sui singoli: “Sappiamo tutti quanto fosse bravo Carvajal. Per me dovrebbe essere un candidato per il Pallone d’Oro”, ha detto Joselu, che stasera dovrebbe essere nuovamente in panchina a Monaco. “Le sue prestazioni a Euro 2024 sono state eccezionali, ma abbiamo anche una squadra al completo per garantire che ogni sostituto possa soddisfare perfettamente i requisiti”. E su Nico Williams? “Quando lo abbiamo incontrato nella Liga la scorsa stagione, sapevamo già che era un giocatore assolutamente muscoloso”, dice. “In ogni partita contro l’Athletic Bilbao lo abbiamo analizzato individualmente, è molto pericoloso nell’uno contro uno e ora ha aggiunto possibilità di gol e creatività al suo gioco. Nico può far venire gli incubi a qualsiasi difesa del mondo.”

