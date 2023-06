Joselu carica i suoi: “Le finali si devono vincere”

Joselu ai microfoni della UEFA ha parlato della finale di stasera contro la Croazia. Ecco le sue parole: “Vincere sarebbe la cosa più bella di sempre. In fin dei conti, non importa quale sia il trofeo, un trofeo è un trofeo e a noi manca una partita per vincerne uno. Ci sono migliaia di persone qui e un’intera nazione che ci sostiene, credo che abbiamo fatto un grande passo avanti giovedì. Contro la Croazia sarà una partita molto dura, ma è una finale. Le finali si devono vincere”.

Foto: Instagram Spagna