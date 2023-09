Joselu: “Ancelotti ha fiducia in me”

Dopo la partenza di Karim Benzema, il nuovo attaccante del Real Madrid Joselu avrà l’importante compito di raccogliere l’eredità del francese. Queste le sue parole nell’intervista rilasciata ad AS:

“Al Real Madrid sei sempre costretto a fare bene. Devi vincere sempre perché è la squadra più forte del mondo con i migliori giocatori del mondo e questo ti obbliga a dimostrarlo ogni giorno. Non è vero che da noi spagnoli si pretende di più, succede a tutti. Cosa dire a chi ha messo in dubbio la mia capacità di essere capocannoniere con il Real? Non devo dire nulla. Quello che cercherò di fare è di trasmettere quello che so fare sul campo. La cosa che mi piace di più è fare gol e domenica ho segnato il primo, questo è ciò che conta. Ancelotti ha fiducia in me e io sto rispondendo bene: resterò fedele a questo che è ciò che conta davvero. Abbiamo dodici punti su dodici, siamo l’unica squadra che ce l’ha fatta e questo è l’importante. Spero di poter continuare ad aiutare la squadra e rimanere più a lungo a Madrid. Questo è quello che proverò“.

Foto: Twitter Real Madrid