I 60 anni di Mourinho: le frasi più celebri del tecnico

Oggi 26 gennaio Josè Mourinho spenge 60 candeline. Tantissimi anni di successi per il tecnico portoghese a partire dalle imprese con il Porto ed Inter in Europa, fino ad arrivare al trofeo più recente: alzato nel cielo di Roma. Ma ora scopriamo insieme le frasi più celebri del mister portoghese.

Era il 17 marzo e la Roma aveva appena passato il turno in Conference League, tre giorni dopo sarebbe andato in scena il derby di Roma. Mourinho fece notare come la Lazio, uscendo anticipatamente dall’Europa League, non avesse impiegato energie. “Felice per il passaggio del turno, non sono contento perché la Lazio è a casa a fumare una sigaretta con Sarri”.

In conferenza stampa commentando le critiche di Zeman: “Zeman? Un tecnico con 25 titoli non risponde a chi ha solo 2 Serie B”.

Lo scontro con Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania che dichiarò: “Mourinho è da prendere a bastonate sui denti”. Il tecnico portoghese rispose così il 15 settembre 2008 : “Io conosco il monaco del Tibet, il Principato di Monaco, il Bayern Monaco, il Gran Prix di Monaco. Non ne conosco altri. Se questo Lo Monaco vuole essere conosciuto per parlare di me, mi deve pagare tanto. Io ho già degli sponsor che mi pagano per fare pubblicità”.

Durante la conferenza di presentazione al Chelsea nasce il mito dello “Special One” dichiarando: “Vi prego di non chiamarmi arrogante, ma sono campione d’Europa e credo di essere speciale. Se avessi voluto un lavoro facile sarei rimasto al Porto: una bella sedia blu, una Champions League, Dio, e dopo Dio, io“.

