JOSÉ MANUEL LOPEZ: IL NUOVO “FLACO” DEL CALCIO ARGENTINO

Nel campionato argentino si sta facendo notare un giovane attaccante di soli 20 anni. Il suo nome è José Manuel Lopez, centravanti del Lanús che ha già messo a segno 11 gol e 2 assist nel corso della Liga Profesional argentina. La squadra sta attualmente lottando per il secondo posto in classifica alle spalle di un River Plate irraggiungibile e Lopez è uno dei protagonisti di questa cavalcata.

Nato il 6 dicembre del 2000 a San Lorenzo (Argentina), José Manuel Lopez viene notato all’età di 10 anni dagli osservatori dell’Independiente. La caratteristica che risalta all’occhio è sicuramente il suo fisico imponente. Il soprannome El Flaco è dato proprio dalla sua staura, vista la sua altezza di 1,88 metri. Il trasferimento in età giovane non è facile, visto che Avellaneda è tanto distante da casa, ma Lopez si dimostra all’altezza e trascorre sette anni lontano dalla famiglia nelle giovanili del Rey de Copas. Durante la sua esperienza nel vivaio viene spesso aggregato alla prima squadra, ma nel 2017 l’Independiente decide di non puntare sulle qualità dell’attaccante e non gli viene offerto un contratto da professionista. “Sono stato all’Independiente per 7 anni e ho imparato molto. Era un club dove stavo molto bene ma, per diversi motivi, mi hanno svincolato. Durante la stagione precedente avevo giocato poco a causa di un infortunio. Pochi giorni dopo, mi chiamò il Lanús e non ci pensai più. Dopo un giorno mi sentivo già come a casa”, queste le parole di Lopez dopo la chiamata del Lanús, che ne intravede subito le potenzialità, e con ancora il sogno di giocare in Prima Divisione. Gli estimatori non mancano, visto che il nome del giocatore è finito prima sui taccuini degli osservatori dell’Estudiantes e del Gimnasia La Plata. Lopez continua quindi la sua crescita nelle giovanili dei Granate e nel dicembre del 2020 l’allenatore Luis Zubeldìa decide di portarlo in prima squadra, nonostante non era mai stato convocato neanche nella Reserva, divisione in cui giocano le riserve. Lopez ha giocato principalmente come ala, approfittando della sua superiorità fisica e accelerazione per superare i rivali, ma il tecnico Luis Zubeldia ha avuto una grande intuizione spostando il giocatore al centro dell’attacco come un vero e proprio punto di riferimento, vista la sua grande statura. L’esordio in Prima divisione arriva il 3 gennaio 2021 nel match contro il Patronato e dopo appena una settimana arriva subito anche il primo gol nella partita contro il Rosario Central. Da lì, Lopez non si è più fermato e insieme alla soddisfazione della prima rete è arrivato anche il primo contratto da professionista.

Il giocatore è un vero e proprio “animale” da area di rigore, visti i suoi 5 gol di testa sugli 11 segnati. Per Lopez anche due reti dalla distanza col suo mancino prelibato. La crescita del giocatore è stata aiutata da compagno di reparto di esperienza come José Sand, 41enne e bandiera assoluta del Lanús. Lopez non ha intenzione di fermarsi e vuole continuare a stupire con i suoi gol. La Selecciòn argentina ora può contare su tanti talenti per il futuro, e El Flaco Lopez è sicuramente uno di questi.

Foto: Instagram