Josè Machin, un altro equivoco del flop Frosinone

Il Frosinone cerca di risalire la corrente dopo un avvio di stagione disastroso, coinciso con l’inevitabile esonero di Vivarini malgrado le rassicurazioni del direttore Angelozzi che aveva escluso qualsiasi ipotesi del genere. Adesso la squadra sta cercando di risalire la china con Greco, ha collezionato due pareggi consecutivi, ma alcuni equivoci di fondo restano. Per esempio Josè Machin, arrivato la scorsa estate dal Frosinone e che non viene più convocato, al punto che lo stesso centrocampista sui social ha scritto “peccato essere al 100 per cento fisicamente e non poter godere di ciò che ti piace di più. Rimane solo remare e sorridere”. Oltretutto il ragazzo originario della Guinea Equatoriale è stato recente protagonista con la sua Nazionale, un paio di assist nelle ultime due partite. Machin è sempre stato un centrocampista forte oggi all’interno di un equivoco che ribadisce quanto sia stata fin qui difficile la stagione del Frosinone.

Foto: Instagram Machin