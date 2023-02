JORREL HATO, IL NUOVO GIOIELLO DELL’AJAX

L’Ajax ieri ha fatto esordire in Eredivisie un nuovo talento, destinato a far parlare di sè in futuro. Si tratta del classe 2006, Jarrel Hato. Un difensore centrale e all’occorenza mediano, di grandissima prospettiva.

Jorrel Hato ha 16 anni, è uno dei pilastri dell’Ajax Under 19, ma certamente diventerà uno dei nomi più importanti dei lancieri del futuro.

Nato a Rotterdam, il 7 marzo 2006, Hato ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dello Sparta Rotterdam. Nel 2018, l’Ajax si accorge delle qualità del giocatore e lo ingaggia, portandolo nel suo vivaio.

Hato diventa uno dei più intgeressanti prodotti della cantera dei lancieri. Gioca sempre con la categoria superiore, essendo dotato di un fisico eccezionale.

Titolare fisso delle giovanili dell’Ajax, ha avuto un minutaggio sempre più importante stagione dopo stagione.

Nel marzo 2022 ha firmato un contratto professionistico che è partito dal 1° luglio 2022 e che lo legherà all’Ajax fino al 2025. Evidente l’intenzione del club olandese di blindare uno dei suoi talenti più promettenti, tra l’altro con caratteristiche piuttosto atipiche nella storia dei difensori olandesi.

Hato è dotato di un fisico statuario, è riuscito ad abbinare l’allenamento tecnico tipico del campionato olandese con l’atletismo molto spiccato del suo stile di gioco. Un bel connubio per un centrale su cui dalle parti della Crujiff Arena sono pronti a scommettere in tanti.

Conta anche 6 presenze con la Nazionale Under 16 e una con l’Under 17 dell’Olanda.

In questa stagione, spesso si era allenato con la prima squadra dell’Ajax, ottenendo la convocazione per la prima gara del 2023 in Eredivisie. Sono seguite 4 convocazioni consecutive, senza però mai subentrare. Ieri, l’esordio, nella gara vinta 5-0 in casa del Cambuur. Per il ragazzo, 17 minuti, per prendere confidenza con il calcio dei big.

Hato conta in stagione 8 presenze con l’Under 19, 8 con l’Under 21 dell’Ajax, di cui 6 in Uefa Youth League, dove conta anche un gol e un assist.

Piede sinistro, Hato può giocare sia come difensore centrale, volendo anche come esterno (ma deve migliorare nella corsa e nella velocità) e anche come mediano davanti alla difesa. E’ stato paragonato a Yaya Touré, ex Barcellona e Manchester City, che era sia centrale di difesa che mediano recupera palloni.

Per Jarrel Hato ieri si è aperta la porta verso il professionismo e il calcio dei grandi, ennesimo talento lanciato dal vivaio sempreverde dell’Ajax.

