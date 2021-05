Jorginho sul tetto d’Europa: il centrocampista italiano leader del Chelsea

Nel Chelsea, campione d’Europa, c’è anche un po’ d’Italia. A centrocampo, in particolar modo, a guidare i Blues c’è Jorginho. Dalla Serie C alla finale di Champions, una lunga carriera per l’ex Napoli culminata con la vittoria del trofeo più prestigioso. E’ il quarto giocatore italiano a disputare una finale di Champions League/Coppa dei Campioni da titolare in una squadra non italiana, il primo da Flavio Roma nel 2004 con il Monaco. Un vero successo per Jorginho, in tutti i sensi. Adesso nel suo futuro c’è l’Europeo con la maglia della Nazionale italiana.

FOTO: Twitter Chelsea