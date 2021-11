Jorginho sui social: “Tante volte il calcio ti punisce. Ci prepariamo bene per marzo”

E’ arrivato il commento social di Jorginho in merito alla mancata qualificazione dell’Italia a Qatar 2022. Il giocatore del Chelsea, tra i maggiori accusati di questo risultato (visti i due rigori falliti nelle due gare con la Svizzera), ha caricato l’ambiente in vista dei playoff.

Queste le sue parole: “ Tante volte il calcio ti “punisce” con dei risultati duri che fanno male. Ma che sicuramente non ci farà abbassare la testa e perdere il nostro obbiettivo… ci prepariamo bene per marzo che sarà un’altra battaglia.. sarà difficile e lo sappiamo, ma siamo L’ITALIA… e L’ITALIA NON MOLLA MAI”.

Foto: Twitter Azzurri