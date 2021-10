Jorginho: “Sogno di vincere il Pallone d’oro e anche il Mondiale. Con il Chelsea siamo sulla strada giusta”

Jorginho ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato della sua esperienza al Chelsea e non solo: “Siamo sulla strada giusta. Dobbiamo martellare partita dopo partita. Più lavoriamo insieme e più capiamo cosa dobbiamo fare, imparando nuovi movimenti e creando mentalità vincente. Questo ti dà solidità, confidenza e fiducia”. Sul sogno Pallone d’oro: “Se non sogni più puoi smettere di giocare a calcio. Il mio sogno è vincere la prossima partita. Poi sogno il Mondiale, qual è il bambino che non lo ha mai sognato? Non avrei mai immaginato di arrivare così lontano ma sognato sì e tutto quello che ho fatto è per inseguire il mio sogno, ora lo sto vivendo e sono orgoglioso”.

FOTO: Twitter Chelsea