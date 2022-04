Jorginho sbaglia un rigore, ma Tuchel lo tranquillizza: “Ha il suo stile, fa bene a mantenerlo”

Il gol di Pulisic al 90′ ha permesso al Chelsea di avere la meglio contro il West Ham nel match giocato ieri, ma il rigore sbagliato tre minuti prima da Jorginho aveva legittimamente colpito l’umore dei Blues. Il tecnico Thomas Tuchel ha optato per la saggia decisione della vicinanza al suo calciatore: “Jorginho aveva un record perfetto con noi dal dischetto e credevamo di avere finalmente la chance di segnare il gol che ci serviva per vincere. Sapete che Jorginho ha uno stile particolare quando batte i penalty. Ha il suo stile e fa bene a mantenerlo. È molto arrabbiato con se stesso per l’errore, ma è anche contento per il gol segnato subito dopo da Pulisic che ci ha permesso di vincere la partita al 90′“.

Foto: Twitter Chelsea