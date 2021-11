Jorginho sbaglia un rigore d’oro (come all’andata): solo 1-1 contro la Svizzera

L’Italia non sfrutta l’opportunità di battere la Svizzera all’Olimpico e rinvia ogni chance di qualificazione diretta a Qatar 2022 a lunedì. A passare in vantaggio sono stati gli elvetici dopo undici minuti con un missile da fuori area di Widmer. La prima metà di primo tempo ha visto la squadra di Mancini in grande difficoltà e al di sotto dei soliti rendimenti. La svolta è arrivata al minuto 36: punizione battuta da Insigne, in area spunta Di Lorenzo che di testa anticipa Sommer in uscita e firma il pareggio azzurro. L’occasione più importante della partita capita dagli undici metri ma Jorginho non sfrutta la chance e manda alto. Lunedì si deciderà tutto.

FOTO: Twitter Italia