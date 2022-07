Jorginho: “Ogni anno si parla di un ritorno in Serie A, io voglio restare al Chelsea”

Direttamente dal ritiro in dei Blues in California, Jorginho spazza via le voci di un eventuale trasferimento dal Chelsea durante la prossima sessione di calciomercato: “Sto molto bene qui e naturalmente mi piacerebbe restare. Ma come sapete succedono molte cose e non possiamo mai sapere. Ma ho un contratto e amo stare qui, quindi non penso di trasferirmi da nessuna parte. Ritorno in Italia? Si dice così ogni anno ma non penso sia così. Penso solo a dove sono e sono focalizzato al 100%“. Quindi, un solo pensiero nella testa del centrocampista della Nazionale italiana: il Chelsea.

Foto: Twitter Chelsea