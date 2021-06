Jorginho: “Mancini crede tanto in questo gruppo, ci trasmette fiducia”

Conferenza stampa in casa Italia per il centrocampista Jorginho. Il giocatore del Chelsea si è soffermato sulla gara di venerdì contro il Belgio. “I ragazzi sono consapevoli che in questo percorso non puoi sbagliare. L’errore sarebbe pensare di aver fatto qualcosa di grande. Sappiamo che bisogna sempre lavorare, ancora di più. Per raggiungere grandi cose servono sacrifici: il cammino è quello giusto, serve stringere i denti, lo stiamo facendo. Ogni volta che vinci devi essere felice, lavori per quello. Mancini? Crede in noi e lo sentiamo. Ci trasmette fiducia, ci fa sentire forti. Ci dà una grossa mano anche sul campo. E’ sempre stato vicino al gruppo lungo tutto questo percorso, lo sta facendo molto bene. Noi una sorpresa? Speriamo. Continuiamo a crederci. Dobbiamo farlo, dobbiamo continuare e vediamo dove possiamo arrivare. Spero che la fame di vincere di questo gruppo ci aiuti”. Sul Pallone d’Oro: “Non ci penso. Tutto quello che accade è solo una conseguenza del lavoro che viene svolto. La mia priorità, sinceramente, è pensare al gruppo, viene prima di tutto. Gioire insieme ai compagni, agli amici, è più bello che gioire da solo”.

FOTO: Twitter Euro2020