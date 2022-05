Jorginho, l’agente: “La priorità è il rinnovo con il Chelsea. La Juventus? Nessuno mi ha chiamato”

Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato del suo assistito ai microfoni di 1 Station Radio: “Lui ha ancora un anno di contratto coi Blues, la priorità è il rinnovo. Al momento però il Chelsea non può operare sul mercato per le questioni derivanti dalla cessione di Abramovich, quindi ci rivedremo con la società per discuterne.

Ha fatto sei-sette anni di calcio ad alto livello, inoltre gioca in Premier League, che sicuramente è un campionato più importante di quello italiano. Senza dimenticare che è anche campione d’Europa e l’anno prima ha vinto la Champions. La Juventus? Non mi hanno chiamato i dirigenti bianconeri, sicuramente perché sanno che al Chelsea al momento non si può fare nulla senza la licenza per il mercato. Ovviamente un profilo come quello di Jorge servirebbe a tante squadre, anche in Italia. Ripeto, vedremo prima la situazione Chelsea, perché la sua priorità è il rinnovo coi londinesi. Ad ogni modo ribadisco, ad oggi non è arrivato nessuno dall’Italia a chiedermelo“. Jorginho, assieme a Paredes, è una delle due strade per il nuovo regista della Juve di cui abbiamo avuto modo di scrivere. Al momento, come vi abbiamo raccontato ieri, non ci sono stati contatti.

Foto: Twitter Azzurri