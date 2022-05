L’indiscrezione: Romagnoli sempre più vicino alla Lazio. La verità su Jorginho e Acerbi

La Juve aspetta Paul Pogba, la giornata di ieri è stata decisiva in tal senso. Si tratta soltanto di aspettare i tempi tecnici, la fine del campionato e gli aspetti burocratici. Ma non sarà l’unica operazione a centrocampo, l’idea è quella di fare un altro centrocampista, possibilmente un regista che consenta a Locatelli di agire da mezzala. E considerato che stavolta davvero Arthur saluterà, può tornare di moda l’Arsenal (opzione preferita) ma possono anche esserci nuove opzioni. La Juve cerca un regista e ci sono due strade. Jorginho è una vecchia idea addirittura di tre anni, nella tarda primavera del 2020 Sarri lo indicò come il preferito, c’erano stati contatti ma il Chelsea non avrebbe voluto cederlo in virtù di un lungo contratto. E alla fine di quella stagione Sarri avrebbe comunque lasciato la Juve malgrado uno scudetto vinto. Ora il contratto di Jorginho scade tra poco più di un anno, ma non possono esserci dialoghi con il Chelsea e bisogna vedere se ce ne saranno più avanti. Come raccontato nei giorni scorsi, un possibile candidato è Leandro Paredes a poco più di un anno dalla scadenza del contratto: il Paris Saint-Germain è interessato a Kean, un’altra soluzione da tenere in considerazione. Domanda su Acerbi: è possibile che vada alla Juve? Risposta: ipotesi da non trascurare, ma non all’interno di uno scambio con Rugani. Nelle ultimissime ore, dopo gli aggiornamenti dei giorni scorsi e di ieri, la Lazio si è avvicinata sempre più a Romagnoli (mancano piccoli dettagli) e confida di chiudere la trattativa anche per il rinnovo di Patric. Questo significa che due mancini in organico non possono starci, quindi si cercherà una soluzione per Acerbi. La Juve (che apprezza anche Gabriel dell’Arsenal) più avanti può essere una chance, ma – al momento – senza scambi.

Foto: Twitter Champions League