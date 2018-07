Jorginho in volo dal Brasile: prima tappa Napoli, poi…

Sono ora caldissime sul fronte Jorginho. Circa un’ora fa il centrocampista del Napoli ha postato una foto su Instagram, si nota chiaramente come il regista, in compagnia della famiglia, abbia preso un volo dal Brasile per dirigersi in Europa. Prima tappa Napoli, in attesa dei prossimi – imminenti – sviluppi sul suo futuro. Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato del forte interesse del Manchester City, ma soprattutto del successivo inserimento del Chelsea legato alla vicenda Sarri, che nelle prossime ore potrebbe essere liberato dal Napoli per volare a Londra e prendersi la panchina Blues. E il rientro in Europa di Jorginho è evidentemente più di un indizio, aspettando le prossime evoluzioni.

Foto: Instagram personale Jorginho