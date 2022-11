Jorginho in scadenza, ma rassicura: “Bello essere al Chelsea. Focalizzato sul presente”

Dalla Spagna prendono sempre più forza le voci di un interessamento da parte del Barcellona per Jorginho, in scadenza di contratto col Chelsea. Durante l’intervista concessa a the 5th Stand, però, il centrocampista ha dichiarato di essere concentrato solo sul presente: “Sono felice qui e al momento siamo tutti focalizzati sugli obiettivi presenti. Mi godo la vita qui, amo lavorare con tutti e penso che anche gli altri dicano lo stesso. È bello essere al Chelsea”.